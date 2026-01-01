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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, featuring yellow text on black rubber.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-034.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองด้าน ID 6 เหมาะสำหรับ 250 Bar
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