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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-035.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองข้าง (ID 6) ยาว 10 M.
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