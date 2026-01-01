ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-056.0High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.
( )
6
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
300
ความยาว (ม.)
10
เกลียวการเชื่อมต่อ
2xอีซี่ล็อค
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.02
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com