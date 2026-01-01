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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, featuring yellow text on black rubber.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-056.0

    High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.
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