ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.389-479.0ท่อแรงดันสูง 10 ม. (DN 8) พร้อมขั้วต่อปืนไก AVS (หมุนได้) ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ชั้นนอกที่ไม่เปลี่ยนสีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร M 22 x 1.5 พร้อมปลอกป้องกันการหักงอ
( )
8
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
250
ความยาว (ม.)
10
เกลียวการเชื่อมต่อ
2 x M22 x 1,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.315
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com