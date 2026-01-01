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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.389-479.0

    ท่อแรงดันสูง 10 ม. (DN 8) พร้อมขั้วต่อปืนไก AVS (หมุนได้) ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ชั้นนอกที่ไม่เปลี่ยนสีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร M 22 x 1.5 พร้อมปลอกป้องกันการหักงอ
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