ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-051.0ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหุ้มด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยความรวดเร็วและแข็งแกร่ง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน
( )
8
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
250
ความยาว (ม.)
10
เกลียวการเชื่อมต่อ
2xอีซี่ล็อค
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.55
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com