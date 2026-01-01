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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and grey connectors.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-051.0

    ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหุ้มด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยความรวดเร็วและแข็งแกร่ง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน
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