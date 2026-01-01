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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-031.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เหมาะสำหรับแรงดันสูงถึง 315 Bar ท่อแรงดันสูงนวัตกรรม EASY! Lock
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