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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, M22 x 1,5 | Kärcher

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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.751-087.0

    ท่อแรงดันสูง 10 ม. (DN 8) พร้อมข้อต่อสกรู M 22 × 1.5 ที่ปลายทั้งสองข้างสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องจักรในกลุ่ม HD Classic
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