ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, M22 x 1,5 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 9.751-087.0ท่อแรงดันสูง 10 ม. (DN 8) พร้อมข้อต่อสกรู M 22 × 1.5 ที่ปลายทั้งสองข้างสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องจักรในกลุ่ม HD Classic
( )
8
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
315
ความยาว (ม.)
10
เกลียวการเชื่อมต่อ
M22 x 1,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
3.03
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
290 x 290 x 70
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com