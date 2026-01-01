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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black connectors, placed on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.388-083.0

    High-pressure hose Longlife 400, 10 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. Longlife 400 (DN 8) พร้อมข้อต่อแบบหมุนลวดเหล็กความแข็งแรงสูงสองชั้น
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