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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with black and yellow markings, featuring connectors at both ends.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.391-354.0

    ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5
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