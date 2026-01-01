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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled blue high-pressure hose with black connectors on each end, isolated on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.391-864.0

    สายยาง Longlife HP สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร Außendecke ## วัสดุที่ทนต่อไขมันสัตว์และไม่มีเลือดออก พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1,5
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