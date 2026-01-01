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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with yellow accents and connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-053.0

    High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 10 m, ANTI!Twist ด้วยวัสดุหุ้มด้านนอกสีน้ำเงินไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์:สายฉีดแรงดันสูง ทนทาน (ID 8) ยาว 10 M.
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