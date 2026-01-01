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    ท่อสำหรับแรงดันสูงแบบกันการระเบิด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงแบบกันการระเบิด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-064.0

    High-pressure hose Ex 2x EASY!Lock ID 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง ยาว 10 M. เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่อันตราย ท่อแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY!
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