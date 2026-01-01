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    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 10 ชิ้นส่วน, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with cardboard attachments, featuring printed instructions on the surface.

    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 10 ชิ้นส่วน, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-305.0

    Fleece filter bags CV 30/1 - CV 38/1 10 pcs. ถุงกรองฟลีซป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้นฝุ่นระดับ M มาตรฐานสำหรับ CV 30/1 และ CV 38/1 เนื้อหา: x10.
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