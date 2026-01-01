ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 10 ชิ้นส่วน, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-305.0Fleece filter bags CV 30/1 - CV 38/1 10 pcs. ถุงกรองฟลีซป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้นฝุ่นระดับ M มาตรฐานสำหรับ CV 30/1 และ CV 38/1 เนื้อหา: x10.
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
400 x 250 x 45
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
10
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.407
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.429
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า