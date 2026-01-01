ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 10 ชิ้นส่วน, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-315.0ถุงกรองฟลีซ 3 ชั้นที่ทนต่อการฉีกขาดอย่างมากถุงกรองฝุ่นระดับ M ถุงกรองขนแกะมีความจุ 2 ถึง 3 เท่าของถุงกรองกระดาษทั่วไป มาตรฐานสำหรับ T 10/1 และ T 12/1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
365 x 240 x 85
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
10
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.568
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.594
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า