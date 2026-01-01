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    การควบคุมเซอร์โว, 1100 ลิตร/ชั่วโมง - | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner nozzle with temperature markings and symbols on the side.

    การควบคุมเซอร์โว, 1100 ลิตร/ชั่วโมง -

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.118-009.0

    Servo Contral > 1100 l/h เซอร์โวสำหรับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำและการควบคุมแรงดันที่ปืนฉีด สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force
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