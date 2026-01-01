ถ้วยโฟมแลนซ์, 1200 ลิตร/ชั่วโมง - | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.394-668.0ด้ามจับโฟมแบบสั้นพร้อมมุมการฉีดที่ปรับได้พร้อมถังผงซักฟอก 1 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 1200
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
เกลียวการเชื่อมต่อ
M22 x 1,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.715
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com