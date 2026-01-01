ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 1300 ลิตร/ชั่วโมง - 1800 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.640-781.0Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 1,300 - 1,800 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรู สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Karcher
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
1300 1800
เกลียวการเชื่อมต่อ
M22 x 1,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.077
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com