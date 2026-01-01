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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-042.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock สำหรับแรงดันสูงสุด 220 Bar: ท่อแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 10)
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