ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-059.0High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
2xอีซี่ล็อค
ความยาว (ม.)
15
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
210
( )
12
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.6
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com