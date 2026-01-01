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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-059.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock
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