ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors, black with yellow text, on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-037.0

    High-pressure hose 1x AVS, ID 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) ยาว 15 M. รับแรงดันใช้งานได้สูงสุด 250 Bar ด้วย ANTI! Twist สำหรับม้วนท่อที่มีการเชื่อมต่อ AVS
    ขอใบเสนอราคา