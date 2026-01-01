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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose, coiled, with quick-connect fittings on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-074.0

    สายยางแรงดันสูงยาว 15 ม. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock และสีเทาที่หุ้มด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย
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