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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with a grey connector on one end and a yellow connector on the other, on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-063.0

    High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 6, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock
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