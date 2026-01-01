ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-030.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง ยาว 15 M. ID 8 พร้อม ANTI! บิดที่ปลายทั้งสองด้านประหยัดเวลา EASY! Lock hand screw connection
    ขอใบเสนอราคา