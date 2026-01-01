ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซี่ล็อค / 1xM22×1.5 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-068.0High-pressure hose 1x EASY!Lock curved 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สำหรับการเชื่อมต่อกับม้วนท่อ: สายฉีดแรงดันสูง พร้อมการเชื่อมต่อ M 22 × 1.5
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
1xอีซี่ล็อค / 1xM22×1.5
ความยาว (ม.)
1.5
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
400
( )
8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.714
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com