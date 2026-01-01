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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซี่ล็อค / 1xM22×1.5 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure hose with yellow stripe, metal connectors at both ends, coiled on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซี่ล็อค / 1xM22×1.5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-069.0

    High-pressure hose Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เสริมเหล็กคู่ยาว 1.5 M. เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 400 Bar
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