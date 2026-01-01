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    ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure hose with yellow markings and metal connectors at both ends, coiled on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.388-886.0

    ท่อเชื่อมต่อคุณภาพอายุการใช้งานยาวนาน 2x M22 x 1.5 พร้อมการเชื่อมต่อแบบมุมด้านหนึ่ง
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