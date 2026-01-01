ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.390-178.0High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces สายฉีดแรงดันสูง 1.5 M. (DN 8, M 22 x 1.5) พร้อมระบบป้องกันการหักงอและขั้วต่อที่ปลายทั้งสองข้าง
( )
8
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
400
ความยาว (ม.)
1.5
เกลียวการเชื่อมต่อ
2 x M22 x 1,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.9
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com