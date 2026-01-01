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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose with black connectors and yellow branding, coiled on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.390-178.0

    High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces สายฉีดแรงดันสูง 1.5 M. (DN 8, M 22 x 1.5) พร้อมระบบป้องกันการหักงอและขั้วต่อที่ปลายทั้งสองข้าง
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