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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose with grey connectors and yellow branding, coiled on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-024.0

    High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY
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