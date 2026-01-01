ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-024.0High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
2xอีซี่ล็อค
ความยาว (ม.)
1.5
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
400
( )
8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.788
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com