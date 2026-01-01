ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.639-257.0Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายยฉีดแรงดันสูง
ความยาว (ม.)
15
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
7.1
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com