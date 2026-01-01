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    ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with a yellow handle, mounted on a wall, featuring a coiled hose inside a black casing.

    ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.639-257.0

    Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายยฉีดแรงดันสูง
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