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    ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้ | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with ergonomic grips, featuring a long metal nozzle, set against a white background.

    ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-018.0

    Spray lance, 1550 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1550 mm หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force
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