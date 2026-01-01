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    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 2, 700 ลิตร/ชั่วโมง - 800 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 2, 700 ลิตร/ชั่วโมง - 800 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-054.0

    ฐานรองโฟม 2 ถ้วยที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 700–800 ลิตร / ชม. เพื่อคุณภาพโฟมที่ดีเยี่ยมโดยใช้สารทำความสะอาดเพียงครึ่งเดียว
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