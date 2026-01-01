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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-043.0

    High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 20 m สายฉีดแรงดันสูง คุณสมบัติหลักของสายยางแรงดันสูง (ID 10): ยาว 20 M. พร้อม EASY
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