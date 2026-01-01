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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.389-581.0

    ท่อแรงดันสูง 20 ม. (DN 8) พร้อมข้อต่อแบบหมุนได้ ชั้นนอกที่ไม่เปลี่ยนสีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ขั้วต่อที่ปลายทั้งสอง M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการหักงอ NW 8/155 ° C / 250 บาร์
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