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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with yellow connector, isolated on white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-052.0

    High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร: สายฉีดแรงดันสูง ยาว 20 M. (ID 8) พร้อมสีเทาไม่มีรอยปิดด้านนอก ANTI! Twist
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