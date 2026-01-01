ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-011.0ท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS และการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock
( )
8
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
315
ความยาว (ม.)
20
เกลียวการเชื่อมต่อ
1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
4.35
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com