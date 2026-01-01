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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black stripes, featuring a yellow connector and metal fitting.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-011.0

    ท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS และการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock
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