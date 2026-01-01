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    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends, placed on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.390-031.0

    High-pressure hose, 20 m, DN 8, 315 bar, extension สายฉีดแรงดันสูงข้อต่อสกรูที่ปลายทั้งสอง M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการหักงอ
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