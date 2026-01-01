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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and black branding, featuring a metal connector at the end.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1×อีซี่ล็อค / 1×เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยท่อรีล

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-028.0

    High-pressure hose Longlife 400 1x AVS, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง 20 M. (ID 8) รับแรงดันสูงสุด 400 Bar ด้วยการเชื่อมต่อรีลท่อ AVS
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