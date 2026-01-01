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    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black connectors, placed on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.390-027.0

    High-pressure hose Longlife 400, 20 m, DN 8, extension สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5
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