ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม,, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-027.0

    High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงพร้อม ANTI! Twist, EASY! Lock
    ขอใบเสนอราคา