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    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with grey and yellow connectors on a white background.

    ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซี่ล็อค

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-054.0

    High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและแผ่นปิดด้านนอกสีฟ้าไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์
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