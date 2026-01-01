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    ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดีเอส เครื่องเบนซิน, 20 ม. | Kärcher

    Black hose reel with attached hose, featuring a crank handle and mounting bracket, set against a white background.

    ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดีเอส เครื่องเบนซิน, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-005.0

    Hose reel attachment kit for HDS 801/1050 B/D ชุดยึดโรลม้วนสำหรับติดตั้งบนเครื่องสำหรับการจัดระเบียบสายฉีดแรงดันสูงที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
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