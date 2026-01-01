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    ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดีเอส แบบกะทัดรัด, 20 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with black winding mechanism and attached hose, featuring a brass connector.

    ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดีเอส แบบกะทัดรัด, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-010.0

    Hose reel attachment kit for HDS compact class ชุดยึดโรลม้วนสำหรับการจัดเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างปลอดภัยและประหยัดพื้นที่ หมุนได้ภายใต้แรงกดด้วยข้อต่อสำหรับข้อต่อตัวผู้
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