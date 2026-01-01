ชุดยึดรีลท่อสำหรับ เอชดีเอส แบบกะทัดรัด, 20 ม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-010.0Hose reel attachment kit for HDS compact class ชุดยึดโรลม้วนสำหรับการจัดเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างปลอดภัยและประหยัดพื้นที่ หมุนได้ภายใต้แรงกดด้วยข้อต่อสำหรับข้อต่อตัวผู้
ความยาว (ม.)
20
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
3.375
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com