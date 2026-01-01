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    ท่ออัตโนมัติแบบเหล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with black circular design and white mounting bracket, featuring the Kärcher logo on the side.

    ท่ออัตโนมัติแบบเหล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-074.0

    Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก
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