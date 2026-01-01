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    รีลท่ออัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with metal frame and yellow hose, mounted on a wall bracket.

    รีลท่ออัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-076.0

    Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุน เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.
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