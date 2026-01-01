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    สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม. | Kärcher

    Black hose reel with a metal frame and central brass connector, designed for mounting, shown against a white background.

    สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-083.0

    Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก
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