สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-083.0Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก
ความยาว (ม.)
20
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 150
สี
สีดำ
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
200
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
13.15
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com