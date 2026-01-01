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    สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with black and grey casing, mounted on a metal stand, featuring a yellow directional arrow.

    สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-105.0

    ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติให้ระดับความปลอดภัยและความสะดวกสูงสุดสำหรับการม้วนและคลายสาย
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