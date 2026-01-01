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    ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม. | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow handle and black spool, mounted on a metal bracket.

    ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.392-106.0

    Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่ม้วนสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กพ่นสี. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.
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