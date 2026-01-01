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    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 200 ชิ้นส่วน, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 200 ชิ้นส่วน, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-321.0

    ถุงกรองขนแกะ 3 ชั้นป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M หน่วยบริโภคขนาดใหญ่
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