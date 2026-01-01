ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้ | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.760-662.0Spray lance 2050 มM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง
ความยาว (มม.)
2050
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
M22 x 1,5
ด้ามจับ
หมุนได้
(บาร์)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.65
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com