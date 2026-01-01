ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    หัวฉีดแรงดันสูง 25องศา, 036 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    หัวฉีดแรงดันสูง 25องศา, 036

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.883-821.0

    Power nozzle 25036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น
    ขอใบเสนอราคา